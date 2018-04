Hyperrealistisch portret schepen voor één dag in raadzaal 24 april 2018

02u29 0 Oostende Ter gelegenheid van Erfgoeddag hing er voor één dag een portret van schepen en oud-burgemeester Jean Vandecasteele (sp.a) in de raadzaal. De schepen wil niet dat het portret blijft hangen. "Te gênant."

In de gemeenteraadzaal hangt een hele reeks burgemeesterportretten van enkele voorgangers van Johan Vande Lanotte (sp.a). Ook schepen en oud-burgemeester Jean Vandecasteele kreeg een portret, maar het schilderij werd nog niet opgehangen op vraag van Vandecasteele zelf. "Zolang ik hier zit, wil ik niet dat het schilderij wordt opgehangen. Het is een prachtig portret, maar het is gênant om naar jezelf te moeten kijken als je hier in een vergadering zit", vertelt de schepen. Kunstenaar Patrick Teugels was aanwezig voor de onthulling. "Ik wilde een hyperrealistisch en hedendaags schilderij maken waarop alles heel gedetailleerd is weergegeven." (LBB)