Huiszoekingen om drugnetwerk op te rollen 06 juni 2018

02u38 0

De politie van Oostende heeft gisterenochtend verschillende huiszoekingen en arrestaties verricht in het kader van een grootschalig drugsonderzoek. Onder meer in de Timmermanstraat werd binnengevallen in een woning en een appartementsgebouw. De politie nam ook drugs en geld in beslag. Het parket van Brugge bevestigt een gerechtelijke actie in Oostende in het kader van een onderzoek naar inbreuken op de drugwetgeving. "Maar op vraag van de onderzoeksrechter wordt niet gecommuniceerd om het onderzoek niet te schaden", reageert het parket. De rechercheurs proberen namelijk een netwerk bloot te leggen en te achterhalen wie de grote pionnen achter de loopjongens en kleine dealers zijn. Ze werden gisteren uitvoerig ondervraagd en allicht verschijnen ze vandaag voor de onderzoeksrechter. (BBO)