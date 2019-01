Huiskamerfestival Chambres d’O schot in de roos: “Bezoekers komen zelfs speciaal vanuit Gent en de Kempen naar Oostende” Timmy Van Assche

27 januari 2019

14u13 0 Oostende De vijfde editie van huiskamerfestival Chambres d’O was een succes: bijna tweeduizend tickets vlogen de deur uit en de meeste voorstellingen waren al een week op voorhand uitverkocht. “De Oostendenaar heeft dit festival nu echt omarmd”, zegt cultuurschepen Plasschaert. Al komt het publiek ook van het verre binnenland naar de kust.

Chambres d’O heeft dit jaar 36 locaties en huiskamers ingepalmd voor een pak interessante en intieme voorstellingen: muziek, theater, dans, circus, comedy, literatuur en beeldende kunst kwamen aan bod. In vergelijking met vorig jaar sloegen nu vijf culturele partners de handen in elkaar: Mu.Zee, Kaap, Theater Aan Zee, De Grote Post en kleinVerhaal. Samen brouwden ze een succesrecept uit, dat tweeduizend mensen heeft gelokt, dertien procent meer dan vorig jaar. “De samenwerking tussen de vijf organisaties is een succes gebleken, net als het verplaatsen van het centrale ‘meetingpoint’ naar Kunstencampus Aan Zee in de Ieperstraat”, vertelt schepen voor Cultuur Bart Plasschaert (CD&V). “Het openstellen van vele huiskamers door Oostendenaars biedt een uniek contact tussen kunstenaars/artiesten, bewoners en publiek. Die uitwisseling heb je minder bij optredens in grote zalen. Bovendien pikken bezoekers al eens sneller een voorstelling mee van een genre of artiest die ze minder goed kennen omdat het binnen eenzelfde festivalconcept zit. We willen Chambres d’O verder doen groeien. Ik heb het gevoel dat het festival nu echt wordt omarmd door de Oostendenaars.”

Veel hoogtepunten

Het huiskamerfestival kende verschillende hoogtepunten. Zo was er Brik Tu-Tok, een muzikaal theaterstuk van acteurs en regisseurs Maxim Storms en Linde Carrijn. Het jonge publiek raakte betoverd door de aparte muziekinstrumenten van het duo, zoals een appelsienpers, schuurpapier en grote blokfluiten. Ook opvallend was de heerlijke indie-pop-rock van The Antler King in een ontzettend sfeervolle bezetting. En Les Polettes - met Laura Hoste en Carmen Norman - bracht een artistieke paaldansact, waarbij kracht, lenigheid en sensualiteit centraal staan.

Oostends talent

Er vielen ook heel wat regionale talenten te bespeuren. Zo was er het concert van Plastica en The Nealions in samenwerking met kleinVerhaal, de lezing van marien bioloog Jan Seys ‘Sound of sea’ en Sieber Marly uit Zuienkerke bracht de straffe monoloog ‘Lamblet’. Het stuk is gebaseerd op de dagboeken en het leven van visser Andreas Van Craeynest, die na de Tweede Wereldoorlog naar huis terugkeert. Een voorstelling die ferm in de smaak viel, was dat van de muzikale familie Lievens-Vande Ginste. Ze treden regelmatig op als het ensemble B+. Dit keer mochten broers Valentijn (15), Florian (12) en zus Eva (16) in hun eigen woonkamer in de Plantenstraat optreden voor vijftig bezoekers. Ze spelen respectievelijk saxofoon, cello en viool. “Nerveus zijn we niet”, vertelt Valentijn. “We kennen de akoestiek van onze living heel goed. Dat het publiek dicht bij je zit? Daar mag je eigenlijk niet aan denken. De intieme interactie kun je niet vergelijken met optredens in grote concertzalen."

Chambres d’O is geen miniversie van Theater Aan Zee. Het is intiemer en straalt zoveel gezelligheid uit Jan Ducheyne

Mama Ann-Sofie Vande Ginste en papa Dirk Lievens, zelf violisten, zagen dat het goed was. “We nemen elk jaar deel aan Chambres d’O en organiseren ook de Interbellumconcerten. Het brengt mensen samen om te genieten van (klassieke) muziek. We merken dat Chambres d’O steeds meer aan populariteit wint. Niet alleen Oostendenaars vinden de weg naar het festival, we hebben ook bezoekers uit Gent en zelfs Turnhout, in de Kempen, mogen verwelkomen. Zij maken er zelfs een hele weekenduitstap van.”

Oostends woordkunstenaar Jan Ducheyne was al voor de derde keer te gast op het festival. Naast presentator was hij ook dj op het uitbundige Bal Populaire zaterdagavond. “Chambres d’O is geen miniversie van Theater Aan Zee. Het is intiemer en straalt zoveel gezelligheid uit. Het concept slaat ook aan dankzij haar variatie aan optredens en genres. Ik kom hier ontzettend graag."