Huisdier kan vrouw die kind vergiftigde 5 jaar cel kosten 07 september 2018

02u44 0

De voormalige verpleegster Sophie S. (40) kreeg drie jaar geleden een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar omdat ze haar zoontje van 13 maanden een dodelijke dosis insuline had ingespoten. Volgens de psychiaters leed de moeder aan het syndroom van Münchhausen by proxy. In haar ziekelijke schreeuw om aandacht maakte S. ook haar hondje ziek, waarna de rechter haar verbood om voor een periode van vijf jaar huisdieren te houden. Ze kreeg ook een contactverbod met haar eigen kinderen en moest psychiatrische begeleiding volgen. Omdat die begeleiding niet liep zoals het hoorde, bracht het parket de zaak opnieuw voor de rechter. Gisterenochtend kwam bovendien aan het licht dat S. nog eens twee andere voorwaarden had geschonden. "Tijdens een controle van de politie bleek er in haar huis een kat rond te lopen. Bovendien bekende S. dat ze dit voorjaar een jeansbroek had gestolen van een collega in het restaurant waar ze werkte." Op 6 december krijgt de advocaat van de vrouw het woord. (SDVO)