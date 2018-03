Huis doorzocht 10 maart 2018

In de Salvialaan in Oostende is donderdagavond even voor 23 uur een inbraak vastgesteld in een woning. De inbrekers raakten binnen via een schuifraam en doorzochten in het huis zo goed als alle kasten in bijna elke kamer. Wat er precies gestolen werd, zal maar duidelijk worden als het sporenonderzoek ten einde is. (JHM)