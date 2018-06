Hotel Upstairs mikt op hippe vogels 02 juni 2018

02u49 0 Oostende Het nieuwe hotel van C-hotels, Upstairs, is geopend in de Hertstraat. Het concept mikt op jonge, hippe bezoekers. Het contrast met het oorspronkelijke hotel Royal Astor kan niet groter.

De bar, de receptie en het nieuwe restaurant zijn uitgewerkt volgens de urban stijl in een combinatie van hout, beton, maar ook veel groen. "Iedereen is hier welkom om te komen genieten, ook niet-hotelgasten. We hebben drie vergaderzalen, een binnenterras en een 'pit' waar concerten of theaterstukken kunnen gebracht worden. Het restaurant, dat we uitbesteed hebben aan Jilles, is 7 dagen op 7 open van 7 uur 's morgens tot middernacht. Er staan geen klassiekers op de kaart, maar originele, lekkere gerechten", zegt Xavier Vercaemst. Er zijn in totaal 95 hotelkamers. Het hotel gaat nu pas open en toch zijn er al heel wat boekingen. "We zijn zelf een beetje verrast, want die mensen boeken enkel op basis van toekomstbeelden." Het hotel heeft nog troeven. "Rechts ben je onmiddellijk aan zee en links sta je zo in het centrum van de stad." C-hotels kreeg 20.000 euro van Westtoer als logies van de toekomst. (LBB)