Hotel Terminus krijgt nieuwe invulling TOERISME OOSTENDE EN FUIFZAAL IN LINKERVLEUGEL STATION LEEN BELPAEME

03 mei 2018

02u51 0 Oostende Hotel Terminus, sinds maart in handen van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Grond en Bouwbeleid (AGGB), wordt de nieuwe locatie voor Toerisme Oostende. Er komen ook vergaderzalen, een polyvalente fuifzaal en een chauffeurslokaal voor De Lijn.

Het AGGB bracht eind maart een bod uit van 108.000 euro op Hotel Terminus, de linkervleugel van het stationsgebouw. Het gebouw was toen nog in handen van de NMBS. Pas nu is bekend wat het bedrijf en de stad Oostende van plan zijn met de aanwinst. Toerisme Oostende, dat nu nog op het Monacoplein ligt, krijgt er een nieuw onderkomen.





"Voor Vzw Toerisme Oostende wordt in Hotel Terminus een publieks-, loket- en bureauruimte voorzien", licht burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) toe. "Op de plaats van het huidige Toerismebureau op het Monacoplein, dat niet meer tegen een aanvaardbare prijs te renoveren is, kan dan een nieuw gebouw opgericht worden. Op het gelijkvloers komt daar een publieks- en loketruimte voor Toerisme en openbare toiletten. Het overige deel van het nieuwe gebouw op het Monacoplein wordt ingevuld met commerciële en woonfuncties. Belangrijk hierbij is dat de huisvesting van Toerisme Oostende vzw gegarandeerd blijft in Hotel Terminus. "In het Terminusgebouw wordt ook ruimte voorzien voor vergaderzalen en gedeelde werkplekken. Hiervoor wordt een private investeerder gezocht.





"Deze investering moet zichzelf (al dan niet volledig) kunnen terugverdienen." De renovatie zal 2 miljoen euro kosten, waarvan 80 procent gesubsidieerd wordt. Er zal nu een studiebureau aangesteld worden die moet nagaan hoe al die functies in het gebouw kunnen gecombineerd worden. Sowieso is de uitwerking pas voor de volgende legislatuur. De stad wil ook een verzorgingsplaats voor mensen met baby's/kinderen en mensen met een beperking. In het vroegere 'postje' kan voor De Lijn een chauffeurslokaal voorzien worden. Zo moet er geen afzonderlijk gebouw voor de chauffeurs geplaatst worden. Het budget van 300.000 euro dat is opgenomen in het stadsbudget voor de bouw van het chauffeursgebouw wordt overgeheveld naar AGGB om de inrichting te kunnen financieren. Ten slotte komt er een doorgang naar het achterliggend perceel en de daar te bouwen polyvalente fuifzaal. Deze zal door meerdere organisaties gebruikt worden en niet enkel dienen voor fuiven, maar ook voor andere evenementen.





"We zullen dit project in verschillende fasen moeten uitwerken. Er is de buitenrestauratie, de invulling van de verschillende functies in Hotel Terminus en de polyvalente (fuif)zaal", verduidelijkt Vande Lanotte.





De werken zelf omvatten in een eerste fase de restauratie van het buitengedeelte, waarvoor ook een subsidiebelofte is vanuit Onroerend Erfgoed, en de herinrichting naar chauffeurslokaal voor De Lijn.