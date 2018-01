Hotel Astoria krijgt nieuwe invulling SECTOR HERLEEFT WEER DANKZIJ NIEUWE PROJECTEN LEEN BELPAEME

24 januari 2018

02u43 0 Oostende Getaway zal een vierde vestiging openen in hotel Astoria in de Van Iseghemlaan in Oostende. Dit is al het derde project waarbij een oud historisch hotel in Oostende wordt gekocht voor een nieuw concept. "Het gaat goed met de hotelsector", bevestigt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a)

Getaway heeft momenteel al een project in Leuven en Zavemtem en opent in 2018 nieuwe vestigingen in Gent en Oostende. Het is geen traditioneel hotel, maar luxueus ingerichte en volledig uitgeruste flats, gericht op verblijven van één enkele nacht tot verschillende maanden. In het voormalige hotel Astoria in de Van Iseghemlaan komen in totaal 50 flats. Het wordt een mix van Deluxe en Superior flats. "We willen tegen de zomer opengaan. Het gebouw wordt volledig gerenoveerd en krijgt een nieuwe invulling. De kamers zijn veel ruimer en worden luxueus ingericht. Ons concept is dat iedereen zijn eigen voorzieningen zoals een koelkast heeft voor zowel een kort als langer verblijf", licht Pieter Myny toe van Getaway. $Onderaan het gebouw wordt het Ensor Belevingscentrum ingericht naast het huidige Ensormuseum. "We zijn fier dat we deel kunnen uitmaken van dit nieuw project. We zullen hopelijk ook meegenieten van de extra bezoekers die hiervoor naar Oostende komen. We zullen sowieso ook linken leggen in onze inrichting naar Ensor." Getaway koos niet toevallig voor Oostende. "Je voelt dat er veel aan het gebeuren is in de stad."





Publiek aantrekken

Met Getaway kan Oostende al een derde vernieuwend project aantrekken in de binnenstad. In 2016 werd al de komst van het Art Hotel aangekondigd in het voormalige hotel Argo. Dit project is nog in opbouw omdat de eigenaars het aanpalende pand gekocht hebben en het project nog willen uitbreiden. Vorige week werd ook bekend dat het hotel Royal Astor vernieuwd wordt tot het hotel Upstairs en een urban concept krijgt.





Op deze manier worden drie oude historische hotelgebouwen nieuw leven in geblazen. In het verleden werd vaak gevreesd dat deze hotelkamers zouden plaats maken voor appartementen, maar de badstad kan in plaats daarvan drie vernieuwende projecten binnenhalen die meteen ook een jong publiek aantrekken.





"De hotelsector is langer aan een investeringsronde bezig. Er was al heel wat beweging, maar die bleef lange tijd verscholen omdat het niet om een uitbreiding ging, maar een upgrade. Tot enkele jaren geleden bestond 20 procent van de markt uit Engelse toeristen met een beperkte koopkracht waardoor ook de hotels minder uitgerust waren. Dat Engels publiek is weggebleven en dus zijn we ook met Toerisme Oostende op een ander publiek gaan richten. De hotels zijn daarom beginnen investeren. Het publiek is er nu en de dynamiek zet zich door naar enkele nieuwe projecten. Het gaat goed met de hotelsector en dat vertaalt zich ook in nieuwe werkgelegenheid", besluit burgemeester Johan Vande Lanotte.