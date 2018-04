Hotel aan luchthaven opent vandaag IBIS BUDGET MIKT OP REIZIGERS ÉN TOERISTEN LEEN BELPAEME

30 april 2018

02u28 0 Oostende Het hotel ibis budget Oostende airport heet vandaag de eerste gasten welkom. Met zijn ligging vlak bij de luchthaven Oostende-Brugge zal het hotel met 102 kamers vooral reizigers aantrekken. "Toch focussen we ons ook op toeristen", zegt general manager Bert Degryse.

Er is twee jaar gebouwd aan het nieuwe hotel op de rand tussen Middelkerke en Oostende. Dat heeft vooral te maken met de nabijheid van de luchthaven, waardoor geen torenkraan kon ingezet worden. Nadat alle kamers en technieken de afgelopen twee weken uitvoerig werden getest, gaan vandaag de deuren open. Het hotel is een meerwaarde voor de luchthaven, omdat het de kans biedt aan reizigers om er bij een vroege vlucht goedkoop te overnachten. "We werken hiervoor samen met TUI, die momenteel als enige luchtvaartmaatschappij voor passagiersvluchten actief is op Oostende. We zijn momenteel nog bezig om samen een 'sleep en fly'-pakket te ontwikkelen, en ook weekends aan de kust", licht general manager Bert Degryse toe. "Behalve op passagiers mikken we ook op toeristen. We liggen op 300 meter van het strand en zijn dan ook een ideale uitvalsbasis voor zij die Oostende en Middelkerke willen bezoeken. Daarnaast bieden we ook een betaalbaar alternatief voor de vele bedrijven van de haven van Oostende die nu gebruik maken van de vele drie- en viersterrenhotels." TUI-woordvoerder Piet Demeyere is blij met de samenwerking. "Wie van een bepaalde afstand naar een luchthaven moet afzakken, ziet soms op tegen de rit. Daarom doen etappehotels, zoals wij dat noemen, het altijd goed. We zien ook dat onze reizigers van steeds verder komen."





Lagere prijs

"Vroeger richtten we ons in de luchthaven Oostende-Brugge vooral op de West-Vlaamse markt, maar nu komen er ook geregeld inwoners uit Oost-Vlaanderen of verder. Voor hen is zo'n hotel wel een meerwaarde, al zien we dat er in Oostende ook minder problemen zijn met files zoals in Zaventem. We moeten de aantrekkingskracht dus ook niet overschatten. Het aanbod aan hotels is wel al groot genoeg in Oostende, maar bij ibis budget is het een voordeel dat de prijs van de kamers lager ligt."





Gekocht

De boekingen (vanaf 49 euro) beginnen vlot binnen te komen, maar de kamers zijn nog niet allemaal volzet. Die zijn ondertussen niet enkel gegeerd om in te slapen, maar ook bij investeerders. Zij konden een hotelkamer aankopen. "Die zijn al een tijdje uitverkocht, lang voor de officiële opening van het hotel", klinkt het. Er worden bij ibis budget Oostende airport negen vaste medewerkers in dienst genomen en een extern bedrijf zal de kamers poetsen.