Horecamannen versterken CD&V 13 juli 2018

02u32 0

Pascal Devriendt en Stefan Westerlinck zullen de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst van CD&V in Oostende versterken. Pascal Devriendt, alias 'Passe', is al meer dan 25 jaar uitbater van het gekende danscafé 'Twilight' in de Langestraat.





Stefan Westerlinck is uitbater van het gekende eethuis Mommy's Bastards in het pand waar hij voorheen 27 jaar de Mosselbeurs uitbaatte. Beide kandidaten kennen het uitgaansleven en zijn tevreden over het werk van lijsttrekker Krista Claeys (CD&V) als schepen van uitgaansbeleid. (LBB)