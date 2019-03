Horeca-uitbater betrapt dief die via kelder binnendringt BBO

19 maart 2019

17u13 0 Oostende In Oostende betrapte een horeca-uitbater maandag iets voor middernacht een inbreker op heterdaad. De dief was via de kelder binnengedrongen.

Het incident voltrok zich in een horecazaak op de zeedijk. Volgens de politie van Oostende was de uitbater nog aan het werk toen hij plots lawaai hoorde in de kelder. Hij ging kijken en bij het openen van de deur zag hij een man naar boven komen via de trap. De inbreker schrok en vluchtte opnieuw weg via een luikje dat hij had opengemaakt. De uitbater belde de politie. Die deed nog een buurtonderzoek, maar dat leverde niets meer op.