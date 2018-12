Horeca lovend over ‘Winter in Oostende’ Groots winterevenement kent gezellig drukke start Timmy Van Assche

02 december 2018

15u47 0

De eindejaarsperiode is nu écht van start gegaan in Oostende. Afgelopen weekend bonden al honderden liefhebbers de schaatsen aan in het Leopoldpark tijdens ‘Winter in het Park’. De hotelsector kijkt al met hoge verwachtingen uit naar de eindejaarsperiode. “Terwijl de winter vroeger een rustige periode was, wordt het nu een pak drukker: toeristen keren ook in december terug”, klinkt het bij Horeca Middenkust.

Afgelopen vrijdag werd de feestelijke eindejaarsperiode afgetrapt met de spectaculaire lichtshow in de Adolf Buylstraat. De 232.500 lichtjes lokten heel wat bekijks. Toch was het uitkijken naar het eerste weekend van Winter in het Park, de succesvolle markt met schaatspiste in het Leopoldpark. Op zaterdag kende het event een rustige start. Het regenachtige herfstweer nodigde niet meteen uit voor een schaatspartijtje. Toch daagden aardig wat gezinnen op om de schaatsen aan te binden. “Komen schaatsen is nu eenmaal een traditie”, stelt Steve Mus met z’n kinderen Joni en Boris. “Je moet je sowieso induffelen tegen de koude, of het nu regent of niet." Vooral voor kinderen blijft schaatsen bijzonder. “Ze leren verdorie snel”, merkt mama Nathalie op. “Ik doe er al veel langer over om te blijven rechtstaan. Maar net dat maakt van schaatsen een leuke familieactiviteit.” Op zondagmiddag lag de opkomst hoger door het droge weer. Concrete cijfers waren nog niet beschikbaar.

Maar ondanks het matige weer heerste een gezellige drukte in het Leopoldpark en de rest van het centrum. “Vorig jaar bliezen we de eindejaarsperiode in Oostende nieuw leven in. Toen beschikten we nog niet over foto’s en video’s die dienst doen als promotiemateriaal. Dat hebben we nu wel, waardoor we intensief marketing kunnen voeren en zo mensen naar Oostende lokken”, zegt Vincent Drouard van Toerisme Oostende. “Uiteraard is er veel meer dan alleen maar een schaatspiste: het ‘Huis van de Kerstman’ op het Wapenplein, de inpakbar in het Feest- en Cultuurpaleis en late night shopping op 14 december.” Er is ook het eindejaarsvuurwerk, kick-off op 22 december in de Langestraat en klassieke kerstmarkt op het Vissersplein vanaf 20 december. “Al die evenementen samen zorgen ervoor dat de winter - qua evenementen - bijna even druk is als de zomer. Vooral de horeca profiteert ervan”, vervolgt Drouard. “Terwijl de bezettingsgraad in december rond de 40 procent schommelde, noteren we een gemiddelde bezetting van 70 procent. Vorig jaar was december de slechtste maand qua weer, maar de beste winterperiode ooit.”

Francis Bosschem van Horeca Middenkust onderschrijft het succes van de winterperiode in Oostende. “De zet van Toerisme Oostende om de spil van kerstperiode naar het Leopoldpark te verhuizen, was uitstekend. De schaatspiste op de vijver; dat spreekt mensen aan, hé. Bovendien kan je een mooie wandeling maken in het park en de stad. In ons eigen hotel Louisa zien we nu toeristen terugkeren die vorig jaar al lovend waren en nu opnieuw willen genieten van het unieke kader. De feedback die wij krijgen, is unaniem positief. Kijk, in december waren verschillende hotels vaak gesloten. Nu kunnen ze goeie cijfers voorleggen. Er valt gewoon veel te beleven in deze periode. Voeg daar nog eens aan toe dat alle winkels in Oostende op zondag open zijn, en je hebt een totaalplaatje dat klopt.”