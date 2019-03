Hoofdinspecteur vrijgesproken in beroep voor slagen aan KVO-supporter Jeffrey Dujardin

06 maart 2019

12u07 0 Oostende Een 48-jarige politieman van de Oostendse politie is in het Gentse hof van beroep vrijgesproken voor slagen aan een 22-jarige KVO-supporter na een match tegen Club Brugge in het Breydelstadion drie jaar geleden. “Gerechtigheid is geschied”, zei de agent met tranen in zijn ogen na de uitspraak.

In eerste aanleg kreeg de politieman opschorting van straf , maar hij ging daartegen in beroep. In het Gentse hof van beroep hield hij zijn onschuld staande, al was er een valse start. Toen de zaak de eerste maal voorkwam, bleek H.G. nergens te bespeuren. De man werkt intussen voor de voetbalcel in Brussel en zat toen in Rusland voor het WK. Over de feiten was de procureur-generaal duidelijk, “Hij gedroeg zich als een sheriff. Toen is hij zijn spottersboekje te buiten gegaan met onnodig en disproportioneel geweld.” Toch was de procureur-generaal akkoord met een opschorting van straf.

Een commissaris die kwam getuigen, was formeel over de zaak. “Ik heb gezien dat hij een paar keer in een korte tijdspanne op een supporter sloeg. Hij nam hem bij de kraag en deelde enkele tikken uit met zijn matrak.” De advocaat van de beklaagde vroeg toch de vrijspraak. “Hij heeft geen misdrijf gepleegd, hij had geen wapenstok vast en er was geen geweld.” De agent bleef zelf zijn onschuld volhouden. “Ik ben 31 jaar in dienst en heb een vlekkeloos parcours. Als ik zo slecht bezig was, dan was ik geen tien jaar spotter geweest.” De man werkt nu voor de voetbalcel in Brussel, waar hij opleiding geeft aan spotters. Ook over deontologie. De politieagent was aanwezig op de uitspraak en was achteraf zeer opgelucht. “Gerechtigheid is geschied”, zegt hij met tranen in de ogen. “Ik heb een lange lijdensweg moeten ondergaan, met alles dat gezegd en geschreven werd. Mijn machtigste wapen blijft mijn scherpe pen. Ik heb niet geslagen met mijn matrak, dat zag je ook op de beelden van in het stadion.”