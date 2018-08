Honderden gezinnen en bedrijven zonder leidingwater door lek in de buurt van Oostende Jelle Houwen

02 augustus 2018

Honderden gezinnen en bedrijven in Stene bij Oostende en omgeving zitten momenteel zonder leidingwater nadat er een groot lek werd vastgesteld. Dat lek werd gevonden in een ondergrondse leiding in de Zandvoordestraat op het industrieterrein.

De leiding werd intussen vrijgemaakt en technici van De Watergroep starten nu met het dichtmaken. De bedrijven in de onmiddellijke omgeving zijn getroffen, maar vooral ook de inwoners van Stene. Zij zitten momenteel allen zonder leidingwater. Er zijn echter ook gezinnen getroffen in de buurt van Stene, zoals in Oostende, Zandvoorde, Gistel en Leffinge.

De verwachting is dat zij nog deze voormiddag opnieuw leidingwater kunnen hebben, tenzij het lek te complex zou blijken om te dichten. Eenmaal dat gedicht is moeten wel nog de eigenlijke herstelwerken starten, maar daar zouden de gezinnen geen last van hebben. Enkel een aantal bedrijven in de buurt zou mogelijks nog de ganse dag zonder leidingwater zitten.