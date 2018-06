Honderden bezoekers beklimmen watertoren 25 juni 2018

02u38 0

De komende jaren worden enkele nieuwe openbare gebouwen opgetrokken. Om de inwoners op de hoogte te houden, organiseerde het stadsbestuur een kijkdag op twaalf locaties. Honderden bezoekers kregen een stand van zaken van de werkzaamheden van de nieuwe tafeltenniszaal, judozaal voor de lokale politie, kinderdagverblijf Wiegelied, het Ensorhuis, woonzorgcentrum Lacourt, de sporthal in de Schapenstraat, het nieuw zwembad, sterrencentrum Astropolis, het park in de wijk Nieuwe Koers, de Anglicaanse Kerk en het nieuwe politiecommissariaat. Opmerkelijk was ook de open werf in de oude watertoren, waar wordt gewerkt aan een klimtoren. Die moet in 2019 klaar zijn. Het monument uit 1900 zal ook dienen als lichtbaken bij het binnenrijden van de stad. Het metselwerk, buitenschrijnwerk, dak, tussenvloeren en Engelse trap worden gerestaureerd. (TVA)