Honden welkom op Klein Strand 04 juli 2018

Honden en hun baasjes kunnen in juli, augustus en september op het Klein Strand wandelen en ravotten. Dat is beslist na overleg van burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) met de politie. "Het wordt gedoogd", klinkt het. "Na de zomer volgt een evaluatie om het stedelijke reglement eventueel permanent te wijzigen. Het Klein Strand ligt tussen het Westerstaketsel en de Westelijke Strekdam, duidelijk afgebakend. Hondenpoep moet opgeruimd worden en moet in de vuilnisbakken of hondenpoepbuizen." (TVA)