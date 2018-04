Hond bevrijd uit snikhete wagen 09 april 2018

Tijdens het warme lenteweer van zaterdag is de eigenaar van een Springer Spaniel rond 14 uur vergeten om het dier uit de wagen te halen, nadat hij zich had geparkeerd aan de Slachthuiskaai. Door de hitte kreeg de hond het al snel moeilijk en verkeerde het in zorgwekkende toestand.





Een voorbijganger verwittigde de politie, die een takeldienst liet komen om de wagen open te maken. De viervoeter werd overgebracht naar het Blauwe Kruis voor verzorging en opvang. De eigenaar kreeg een pv mee voor dierenverwaarlozing. (JHM)