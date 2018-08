Hommage aan 65 jaar televisie in Kursaal 31 augustus 2018

02u38 0

Liefst 65 jaar geleden al, op 31 oktober 1953, deed het fenomeen televisie zijn intrede in Vlaanderen. Vanaf die dag werd in vele huiskamers een nieuw toestel verwelkomd. Mensen maakten vanaf dat moment kennis met diverse programma's. Op donderdag 18 oktober om 14 uur duikt Vief in de televisiegeschiedenis met heel herkenbare liedjes, anekdotes en beelden uit de beginperiode van het kleine scherm. Muzikanten en acteurs zoals Connie Neefs, Micha Marah, Hubert Damen (Witse), cabaretier Hugo Symons en musicalster Hans Peter Janssens zullen aanwezig zijn. De muzikale begeleiding is in handen van het trio Eric De Vos. Een hommage aan 65 jaar TV in het Kursaal van Oostende. Een ticket kost 25 euro. Info via www.viefwest.be/OostendeKwiek. (LBB)