Hoeve De Zande, beschermd erfgoed uit 17e eeuw, verkocht voor 261.000 euro Schepencollege aanvaardt ‘enige geldige bod’, al reageren andere kandidaat-kopers teleurgesteld Bart Boterman

22 maart 2019

18u36 0 Oostende De beschermde hoeve De Zande in de Zandvoordestraat in Oostende is verkocht. Het schepencollege heeft een bod van 261.000 euro op de zeventiende-eeuwse polderhoeve aanvaard. Nochtans was de vraagprijs 350.000 euro en had de stad er rond de eeuwwisseling naar verluidt 460.000 euro voor betaald. “Er maar een geldig bod binnengekomen. Een hoeve is maar zo veel waard als de markt ervoor wil geven”, reageert schepen voor stadseigendommen Bjorn Anseeuw (N-VA). Kandidaat-kopers uit Oudenburg wilden naar eigen zeggen een gelijkaardig bod uitbrengen met de bedoeling om een concertzaal in te richten, maar kregen binnen de biedingsperiode te horen dat de hoeve al verkocht was.

De hoeve van 2,5 hectare groot bevindt zich nabij de oprit van de A10 in de Zandvoordestraat en stamt uit de zeventiende eeuw. De hoeve heeft het authentieke karakter van het polderlandschap behouden en de stad Oostende kocht de site rond de eeuwwisseling. Natuurpunt verkreeg de erfpacht en gebruikte de hoeve als opslagplaats en uitvalsbasis voor het beheer van het omliggende natuurgebied. In 2005 werd de hoeve erkend als erfgoed.

Miljoen euro aan renovatiekosten

Natuurpunt had niet de intentie om de hoeve, die sterk achteruit was gegaan, op te knappen omdat de gebouwen niet volledig geschikt waren voor opslag en bovendien zou de renovatie een miljoen euro kosten door het beschermde karakter. Die middelen had Natuurpunt er niet voor over. Door het erfgoed en de erfpacht waren ze echter gebonden aan onderhoud en restauratie, waarop bij wijze van compromis werd beslist om het dakgebinte te laten restaureren. Natuurpunt gaf de erfpacht vervolgens wel op, maar mag de gebouwen tot de effectieve verkoop nog gebruiken.

Noch de stad Oostende zag de restauratie zitten vanwege de vele verplichtingen en kosten. “Het vorige stadsbestuur heeft besloten om de hoeve te koop te zetten. Volgens mij is dat geen onjuiste beslissing”, reageert schepen Bjorn Anseeuw (N-VA). Het recent aangenomen bod bedraagt 261.000 euro, bijna 90.000 euro minder dan de vraagprijs en 200.000 euro minder dan wat de stad er ooit voor neertelde. De omliggende landerijen die toen inbegrepen waren, blijven weliswaar in handen van de stad, maar de restauratie van de daken zorgde toch voor een opwaardering. “De hoeve is slechts zo veel waard als de markt er op dit moment voor wil bieden. Er is bij ons weten slechts een kandidaat-koper die een geldig bod heeft uitgebracht binnen de biedperiode. De plannen ermee zijn niet bekend. Wat de aankoopprijs ooit bedroeg, ben ik zelfs niet van op de hoogte”, zegt schepen Bjorn Anseeuw. Covast, vastgoedmakelaar voor overheidseigendommen, regelde de verkoop.

Concertzaal mislopen?

Andere kandidaat-kopers uit Oudenburg, die naar eigen zeggen een gelijkaardig bod wilden uitbrengen, voorzien van concrete plannen om een concertzaal in te richten, reageren teleurgesteld. “Ondanks tientallen telefoons naar tal van instanties kon niemand ons uitleg geven over de precieze regelgevingen en verplichtingen rond de hoeve. Toen we kort voor de sluiting van de biedperiode toch een gelijkaardig bod zouden uitbrengen bij Covast, met een uiteenzetting over onze plannen, werd ons verteld dat het eerder bod is aanvaard. Jammer voor Oostende, want dit was een project dat de sociale cohesie had kunnen bevorderen”, aldus de voormalige kandidaat-kopers uit Oudenburg, die anoniem willen blijven. Schepen Bjorn Anseeuw is niet van op de hoogte, gezien die informatie hem nooit bereikte.

Het schepencollege zal maandag stemmen over de verkoop, al wordt dat gezien de beslissing van het schepencollege nog een formaliteit.