Hoe is het gesteld met de visbestanden? VLIZ en ILVO vatten het voor u samen Leen Belpaeme

07 december 2018

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) publiceerden voor het eerst een reeks samenvattende infografieken over de visbestanden, die van belang zijn voor de Belgische vissersvloot. In één oogopslag en per soort zie je hoe wetenschappers de toestand van de bestanden van de soort inschatten, hoe groot de aan België toegekende quota zijn, en hoe groot de effectieve vangsten door Belgische vaartuigen waren in afgelopen jaar. Belgische vissers vangen meer dan 50 soorten vis en schaal- en schelpdieren in liefst 10 verschillende vangstgebieden. De toestand van elk van deze soorten in elk zeegebied wordt jaarlijks geëvalueerd. Om een overzicht te krijgen van de data voor de Belgische visserij, publiceren ILVO en VLIZ voortaan infografieken per soort. “Van elk visbestand (vissoort) krijg je nu eenduidig de quotacijfers, de aanvoer en de biologische toestand van de betreffende populatie.”

De infografieken zijn voor iedereen vrij beschikbaar te downloaden via http://www.vliz.be/nl/multimedia/onze-kust?album=5302