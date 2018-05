HMS Vindictive centraal op maritiem festival 'OOSTENDE VOOR ANKER' PRESENTEERT OOK 50 'NIEUWE' SCHEPEN LEEN BELPAEME

05 mei 2018

02u31 1 Oostende 'Oostende voor Anker' zet van 10 tot 13 mei de herdenking van de raid met de HMS Vindictive centraal, precies 100 jaar na datum. Maar uiteraard zijn de 140 historische schepen nog altijd de publiekslokkers. Dit jaar zijn er vijftig 'nieuwe' exemplaren.

Elk jaar is er een nieuw thema voor Oostende voor Anker, en dat thema is voor de 19de editie niet toevallig de raid van het Britse marineschip HMS Vindictive op de haven van Oostende. Op 10 mei, precies 100 jaar na de raid, staat er een herdenkingsplechtigheid op het programma aan de boeg van het schip dat op de Oostelijke strekdam ligt. Er worden tijdens Oostende voor Anker ook unieke foto's getoond van de Vindictive en het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. De raid op 10 mei was een tweede poging om de haven van Oostende te blokkeren. Er sneuvelden twee officieren en zes bemanningsleden. Negen personen waren vermist en dertig Britten gewond. "Op 10 mei, precies 100 jaar later, krijgt een van de onbekende matrozen die het leven lieten eindelijk een naam. Na intensief zoekwerk zal het onbekende graf op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat de naam dragen van de stoker: Charles McDonald", licht organisator Hubert Rubbens toe.





De 140 historische schepen zijn uiteraard nog altijd het hart van het festival. Dit jaar komt opnieuw de binnenvaart aan bod, maar ook de Dunkirk Little Ships zullen aanwezig zijn. Deze schepen werden in 1940 ingezet voor de evacuatie van de Duinkerkse stranden. Verder mogen de kathedralen van de zee niet ontbreken, met de mythische Franse driemaster Belem, de Russische replica van het fregat van Peter de Grote Shtandart, het statieschip van Koningin Wilhelmina Hydrograaf en de tweemastloggers Iris, Jantje en Gallant. Van de 140 schepen zijn er vijftig nieuwkomers, er valt dus opnieuw heel wat te ontdekken.





Folk, rock en shanty

Oostende voor Anker biedt zoals gewoonlijk ook heel wat animatie aan wal aan. Zo zijn er tentoonstellingen en staat er een ambachtelijk dorp en kinderen kunnen genieten van de verhalen van Doris Klausing op het stoomschip Hydrograaf in het Mercatordok. Klausing komt langs met de voorstelling 'Help! Zeppelin boven Oostende'. "Er staan ook heel wat optredens op het programma. Er komen ook Belgische, Britse, Franse en Nederlandse groepen langs om de bezoekers te trakteren op toepasselijke muziek, zoals folk, rock en shanty. Ze spelen op twee podia: op het Sint Petrus en Paulusplein en aan de Captains Place aan de Vindictivelaan", vertelt Rubbens.





Dit jaar wordt ook nog meer de link gelegd met de Mercator. "We leggen een verbinding via de Vindictivelaan. Volgend jaar komt het schip dan nog meer centraal te staan."