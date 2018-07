Hittegolf treft ook paarden: geen ritjes tussen 13 en 16 uur 27 juli 2018

Door de aanhoudende warmte en voorspelde hittegolf is het ook voor de dieren puffen. Het stadsbestuur besloot dat de vergunninghouders van de toeristische huurkoetsen niet langer mogen rondrijden in de stad tussen 13 uur en 16 uur. "Om de gezondheid van de paarden te beschermen. We voorzien bovendien een schaduwrijke standplaats voor de paarden in het Maria-Hendrikapark, met watervoorzieningen. Er moet voldoende fris water zijn voor de paarden", zegt waarnemend burgemeester Jean Vandecasteele (sp.a). Het burgemeestersbesluit geldt vanaf donderdag 26 juli en blijft van kracht zolang de warmte aanhoudt en tot het besluit wordt ingetrokken. "Inbreuken op deze verplichte maatregel leveren een onmiddellijke intrekking van de vergunning op. De cel Milieuhandhaving/Dierenwelzijn van de Lokale Politie Oostende controleert of koetsiers zich aan de maatregel houden", aldus Vandecasteele. Gisteren was er geen enkele koets te bespeuren op de standplaats in het Maria-Hendrikapark. Er waren nochtans waterkranen voorzien. Mogelijk laten de vergunninghouders hun paarden de komende dagen gewoon op stal. (BBO)