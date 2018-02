Historische Taverne James verhuist UITBATERS LATEN BEKENDE MUURSCHILDERING NAMAKEN IN ADOLF BUYLSTRAAT TIMMY VAN ASSCHE

21 februari 2018

02u36 0 Oostende Taverne James trekt de deur in de Ensorgalerij achter zich dicht. Uitbaters Ronny Modart en Sven Verstraete heropenen om de hoek, in de Adolf Buylstraat. "De bekende muurschildering van weleer hebben we opnieuw laten zetten."

De zaak opende voor het eerst haar deuren in 1944 met Richard 'Dick' Ginckels als uitbater. In een mum van tijd verwierf Taverne James bekendheid omwille van de heerlijke huisgemaakte garnaalkroketten. Het recept is steeds doorgegeven aan de volgende zaakvoerders en belandde zo bij Ronny en Sven, de vierde uitbaters die de zaak kent. "Tot op vandaag maken we de garnaalkroketten volgens het originele recept", vertelt Ronny Modart. "Het is ongelooflijk hoeveel vraag er naar is. Iederéén wil ze gewoon." De zaak kon alvast een breed publiek bekoren en haalde veelvuldig de culinaire pers met haar kroketten. Ook de huisbereide advocaat valt bij veel klanten in de smaak.





Geen nieuw contract

Omdat het huurcontract niet werd verlengd, moesten Modart en Verstraete op zoek naar een nieuw onderkomen. "Het is jammer en zelfs onbegrijpelijk dat we geen verlenging konden tekenen. We hadden hier nochtans iets moois opgebouwd", stelt Modart. "Maar we konden niet bij de pakken blijven zitten. In de Adolf Buylstraat 44 vonden we een nieuw onderkomen. Voorheen was hier Brasserie Buyl gevestigd. Dat is toch ook een klinkende naam in Oostende. Maar na 33 jaar besloot uitbater Patrick Dubron de zaak over te laten. We zijn niet van plan om veel aan ons concept te wijzigen: de garnaalkroketten blijven dus op de kaart staan." Het menu zal wel nog verder uitgebreid worden. "De Adolf Buylstraat kent heel veel passage en dus zal onze taverne ook bij niet-vaste klanten in het oog springen. We voorzien daarom ook dertig extra zitplaatsen en hebben twee medewerkers aangetrokken." Het pand in de Ensorgalerij dat nu vrij komt, is eigendom van twee partijen. Horizon Retail Investeringen, voorheen bekend als de bvba Winkelpanden en grootste aandeelhouder, laat weten dat alle opties over het pand open liggen.





Muurschildering

Taverne James was ook bekend voor haar muurschilderingen met een overduidelijke verwijzing naar kunstschilder James Ensor. Niet alleen Ensor zelf, maar ook zijn gemaskerde figuren speelden hierin een hoofdrol. De schilderingen in het oude pand zijn niet meer. "Maar in ons nieuwe stekje hebben we precies dezelfde laten aanbrengen. We konden die mooie muurschilderingen niet zomaar over het hoofd zien. De knipoog naar het verleden blijft daarmee behouden. We zijn alvast druk in de weer om onze nieuwe zaak in de Adolf Buylstraat te openen op 1 maart", besluit Modart enthousiast.