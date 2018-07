Hipper wordt een ontbijtadresje niet EET EENS KOFFIEKOEKEN TUSSEN HET GRAAN OP CAIPHASHOEVE LEEN BELPAEME

19 juli 2018

02u47 0 Oostende Voor het hipste ontbijtadresje van de regio moet je bij bioboerderij Caiphashoeve in Leffinge zijn. Daar kun je ontbijten in het midden van een graanveld. Bakkerij DeCock levert alles ter plekke af met de fietskoerier.

Sinds de start van de zomer kan je op de Caipashoeve, in het midden van het graan even ontsnappen aan de toeristische drukte en toch genieten van al het lekkers van bakkerij DeCock. Er werd een grote tafel geplaatst met strobalen als banken. De fietskoerier brengt op bestelling een ontbijt langs en de bioboer geeft met plezier meer uitleg. Het resultaat is een unieke belevenis waarbij de tijd even lijkt stil te staan. Bakker Luc David en bioboer Klaas De Vreese willen mensen op deze manier terug in contact brengen met de herkomst van wat je op dat eigenste moment in hun mond stoppen.





Stilte

"We zijn begin deze zomer gestart en sindsdien lopen de bestellingen binnen. Heel wat mensen uit de stad komen langs en zijn verwonderd over de stilte. Kinderen weten vaak niet meer waar brood van gemaakt is en leren op deze manier wat graan is en hoe het verwerkt wordt", vertelt bakker Luc David. Op de velden van de Caiphashoeve werd in oktober vorig jaar zo'n 2,5 hectare biograan ingezaaid voor Bakkerij DeCock uit Oostende. "We verwachten zo'n 5 à 6 ton graan per hectare. Dat is ongeveer de helft minder dan bij gemanipuleerd graan. Daartegenover staat dat het niet alleen duurzaam en biologisch is, ons graan heeft ook een hogere voedingswaarde en een betere verteerbaarheid", vertelt bakker Luc David.





Korte keten

Hij werkt al jaren met authentiek brood dat niet enkel lekker is maar ook voedzaam. "We willen een korte keten met de boer die het graan zaait en oogst, wij die het meel verwerken en de klant die het brood koopt. Een duidelijke herkomst van de voeding is voor steeds meer mensen alsmaar belangrijker. Wij spelen daar graag op in."





De graansoort heet Champ Rémy, zo leren we van Klaas De Vreese en zijn vrouw Teja De Prins van de bioboerderij. "Je ziet dat het veld veel minder dik staat in vergelijking met andere graanvelden in de buurt. Het is een oud ras, dat ook beter resistent is. Dat belangrijk voor ons als bioboerderij." Ze werken graag samen met Luc. "Het is niet onze bedoeling om graan te zetten en ze dan naar de andere kant van de wereld te brengen. Op deze manier krijgen we erkenning voor ons product. Het graan is nu twee weken vroeger dan verwacht klaar om te oogsten, maar mensen kunnen nog altijd langskomen. We behouden wat graan rond de tafel en de omgeving blijft even rustgevend", vertelt Teja De Prins.





Info en reservaties: 059/703173