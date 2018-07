Hinder in parking Kursaal door brandstof 23 juli 2018

In de parkeergarage van het Kursaal is zaterdagmorgen rond 8.30 uur brandstof uit een voertuig gelekt. Dat veroorzaakte volgens de politie gevaarlijke toestanden. De eigenaar van de Duitse wagen was niet te bereiken, dus werd de auto getakeld. De brandweer kuiste de liters gelekte brandstof op. (BBO)