Hinder door ladingverlies: vrachtwagen laat spoor van keien achter BBO

23 januari 2019

13u50 0 Oostende Op de Houtkaai in Oostende, een verbindingsweg tussen de Tweebruggenstraat en de Camerlinkstraat, is er sinds deze middag rond 13.30 uur enige hinder door ladingverlies.

De laadbak van een vrachtwagen was niet goed afgesloten waardoor de vrachtwagen een breed spoor van keien verloor. De politie en havenpersoneel zijn ter plaatse voor signalisatie. De firma die de keien verloor komt ter plaatse om de keien op te ruimen. In tussentijd moet het verkeer over een rijstrook rijden.