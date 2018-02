Hier komt Oostendes eerste windturbine MOLEN VAN 38 METER HOOG STAAT TEGEN ZOMER OP OOSTEROEVER TIMMY VAN ASSCHE

07 februari 2018

02u35 0 Oostende In de Esplanadestraat op Oosteroever bouwt de haven nog voor de zomer een middelgrote windturbine, een exemplaar van 38 meter hoog (minus de wieken). De haven zal zelf de elektriciteit afnemen. Het is de eerste windturbine op Oostends grondgebied.

Het schepencollege heeft aan aan het havenbestuur een vergunning verleend voor de bouw van een middelgrote turbine in de Esplanadestraat 10. Op dit hoekperceel tussen de Vismijn en een haventerrein, tegenover het trainingcentrum van Falck Safety Services, worden op dit moment al windturbines voor op zee onderhouden en getransporteerd. "In die plek is de opwekking van energie al toegelaten, de bouw van windturbines kan er dus ook. De vergunning omvat de bouw van een middelgrote windturbine van 100 kilowattuur met bijhorende infrastructuur in het zeehavengebied. De windmolen zelf heeft een ashoogte van 38 meter, een totale hoogte van 48,5 meter en wordt op een buismast geplaatst", vertellen burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) en schepen Kurt Claeys (Open Vld). Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden verbruikt zo'n 3 kilowattuur. En de bekende windturbines in Gistel langs de snelweg E40 zijn dubbel zo hoog. "Haven Oostende zal de opgewekte elektriciteit zelf afnemen. De funderingen van de turbine staan er al, voor de zomer moeten de werken af zijn. De kostprijs bedraagt ruim 300.000 euro. Xant, de West-Vlaamse producent van de turbine, heeft al een gelijkaardig project in Harelbeke."





Meeuwen

Toch ging veel overleg aan de vergunning vooraf, zoals met de luchthavenautoriteiten en het Agentschap Natuur en Bos (ANB). "Het havenbestuur neemt maatregelen om de hinder te beperken. De geluidshinder zit ruim onder alle wettelijke bepalingen en de effecten van de slagschaduw zijn minimaal. De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, waarop geen bezwaren werden ingediend", verduidelijkt schepen Claeys. "De exploitatie van de windturbine wordt stilgelegd tijdens de avond- en ochtendspits van de slaaptrek van de meeuwen tussen 15 november en 15 maart. Er komt ook een permanente monitoring die aan het ANB zal doorgespeeld worden."





Luchthaven

De middelgrote windturbine is de eerste op Oostends grondgebied. Of er nog bijkomen, is de vraag. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) kende eerder een projectsubsidie van 2,95 miljoen euro toe aan Belgocontrol voor de aanpassing van het radarsysteem op de luchthaven van Oostende. Belgocontrol zal een studie laten uitvoeren om na te gaan welke software nodig is om windturbines in de omgeving van luchthavens mogelijk te maken. "Rond de luchthaven is er heel veel potentieel", stelt Tommelein. "Dankzij onze ondersteuning kan het radarsysteem aangepast worden. Zo effenen we het pad voor windturbines in de omgeving én garanderen we de veiligheid." Het onderzoek loopt nog.