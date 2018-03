Hier kan je volop rapen 16 maart 2018

Inschrijven voor de Grote Schelpenteldag kan op een van de tien locaties of op de website www.iedereenwetenschapper.be.





Er wordt afgesproken om 10, 12, 14 en 16 uur. Kinderen kunnen meezoeken of op hetzelfde moment in Blankenberge of Oostende een workshop 'hoe maak ik een papieren strandbloem' volgen. In De Panne is er een extra schelpenactiviteit voor kinderen en in Het Zwin in Knokke-Heist deelt een gids zijn schelpenkennis met het publiek.





Knokke-Heist: Schildia Beach





Zeebrugge: Badengebouw reddingsdienst





Blankenberge: strandreddingsdienst





De Haan: Tent redderspost





Bredene: Strandpost 6





Oostende: Marien Station Oostende (Oosteroever)





Middelkerke: Rode Kruispost strand Casino Oost





Nieuwpoort: Gebouw dijk/strand aan Barkentijn





Koksijde: Strand oosteinde dijk





De Panne: Tent aan Leopold I-monument