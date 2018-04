Het lijkt wel zomer: 250.000 dagtoeristen HOTELS BIJNA HELEMAAL VOLZET DANKZIJ TOPWEER TIMMY VAN ASSCHE

02u42 1 Oostende Met zo'n 250.000 dagtoeristen en hotels bijna helemaal volzet mag de kust terugblikken op een meer dan geslaagd weekend. Enig minpunt in Oostende: de overvolle centrumparkings.

Een schot in de roos voor het kusttoerisme, afgelopen weekend. In alle badgemeenten was het razend druk in de centrumstraten en vooral op de dijk. Heel wat toeristen genoten met volle teugen van het lenteweer tijdens een wandeling, fietstochtje of ritje met de gocart. Ook de beachbars en terrasjes scoorden heel goed. Ook in Oostende was het erg druk. IJsjeskramen draaiden overuren. Zo was het bij Gelato Maxzim in de Hertstraat aanschuiven geblazen. De wachtrij was op een bepaald moment zelfs dertig meter lang. "Het eerste weekend van de paasvakantie was gewoon goed, maar afgelopen weekend was super", vat Bart Boelens van Horeca Middenkust samen. "Toen er vorige woensdag en donderdag mooi weer werd voorspeld, stroomden de reservaties bij de hotels binnen. Aanvankelijk schatten we de bezettingsgraad op 85 procent, maar we klokken af tussen de 90 en 95 procent", vertelt Boelens.





Eindelijk zon

Provinciaal toerismebedrijf Westtoer vermoedt dat er zo'n 250.000 dagjesmensen de kust opzochten. "Dat is veel voor een weekend in de paasvakantie. Wie zon zegt, zegt meteen ook kust", stelt Dirk Marteel van Westtoer. "De winter heeft lang genoeg geduurd, vandaar dat mensen massaal de zon opzoeken." Wat de tweede week van de vakantie brengt, valt nog af te wachten, want de weersvoorspellingen ogen ietwat wisselvallig.





Extra treinen

Oostende haalde een massa toeristen binnen. Dat had ook te maken met festivals The Crystal Ship en Instant Karma op zaterdag (zie elders op deze pagina's). "De twee events zijn zeker een troef: ze lokken publiek naar Oostende, maar kunnen tegelijk ook de al aanwezige toeristen bekoren", stelt Boelens.





Toch een minpunt in Oostende: de toestroom van automobilisten, die krampachtig op zoek zijn naar een parkeerplaatsje in het stadscentrum. Zaterdagmiddag waren al snel alle Oostendse centrumparkings volzet, tot ergernis van de bestuurders. "Het was gelukkig niet nodig om agenten in te schakelen die verkeer uit het centrum richting de randparkings zouden leiden, al hielden we de situatie nauwlettend in de gaten", zegt Carlo Smits van de lokale politie.





"Blijkbaar willen bestuurders toch per se met de wagen tot aan het strand rijden. Nochtans zouden ze intussen moeten weten dat randparkings of de trein een veel betere oplossing zijn." Zowel zaterdag als zondag zette de NMBS vanwege het mooie weer dertien extra treinen in, goed voor 10.000 extra zitplaatsen.