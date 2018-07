Het Kursaal brengt de Efteling naar Oostende 12 juli 2018

02u31 0 Oostende Kursaal Oostende brengt van 7 tot 9 april 2019 de Efteling aan Zee. Er zullen in totaal vijf voorstellingen gebracht worden van de familiemusical 'De Sprookjessprokkelaar'.

Het gaat om een exclusieve samenwerking waarbij het Kursaal voor de gelegenheid wordt omgetoverd in een sprookjesachtige Efteling-omgeving. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 29 juni.





"We zijn trots op deze nieuwe samenwerking en willen op deze manier gezinnen met kinderen aantrekken in de paasvakantie. De Efteling staat voor een sterk merk en heeft een zeer kwalitatieve reputatie op het vlak van theaterproducties. We gaan de volledige beleving van het pretpark en de theatershows creëren in het Kursaal," aldus Gwen Nys, adjunct-directeur van Kursaal Oostende.





Er zullen verschillende bewoners uit de Efteling aanwezig zijn als animatie en in de verschillende decors kan je poseren voor de foto. De kinderen mogen verkleed komen naar het Kursaal en zullen zich gratis kunnen laten schminken in hun favoriete sprookjesfiguur. Nog tot 31 juli 2018 geldt een vroegboekkorting van 10 procent.





(LBB)