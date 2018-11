Het is eens iets anders: geen petitie tegen, maar vóór de luchthaven 30 november 2018

02u24 0 Oostende De vzw Replo, die 250 leden telt, is een petitie gestart om de luchthaven te steunen. "Wij verzetten ons tegen een verdere afbouw van de mogelijkheden van de luchthaven", zegt voorzitter Albert Doyen.

Al jarenlang voert actiegroep Wiloo actie tégen de luchthaven. Onlangs nog slaagde die groep erin om 180 luide nachtvluchten te laten schrappen. De beslissing van de Raad Van State deed de ruzie tussen de voor- en tegenstanders weer fors oplaaien. Tegenover vzw Wiloo staat vzw Replo, dat al achttien jaar de belangen van de luchthaven verdedigt. De vzw start nu een petitie en roept liefhebbers op om lid te worden. "Wij hebben een vzw opgericht als tegenpool", vertelt voorzitter Albert Doyen. "Met de petitie willen we aantonen dat een meerderheid van de bevolking niet tegen de luchthaven is. De strijd wordt vooral ingegeven door de woordvoerder van Wiloo, die zich als levensdoel gesteld heeft om de luchthaven te sluiten." De petitie is terug te vinden via de site www.petities24.com/stop_de_onzin. Replo telt 250 leden, maar wil dat aantal opkrikken. "We willen alle onzin de wereld uithelpen."





Bij Wiloo verdedigen ze hun standpunt met overgave. "Wij zijn al 25 jaar bezig en willen vooral de nachtrust van de omwonenden beschermen. Sinds de uitspraak word ik trouwens niet meer om 4 uur wakker, maar om 6.10 uur. Het is absurd dat wij de toekomst van de luchthaven zouden op het spel zetten omdat er nu één of twee vluchten per nacht minder zijn", aldus voorzitter Marcel Heintjens. (LBB)