Het bestuursakkoord doorgelicht: enkele opmerkelijke veranderingen 22 november 2018

02u24 0 Oostende Het bestuursakkoord 'Allemaal Oostendenaar' is 40 pagina's lang en bestaat uit 356 punten. Op enkele domeinen wordt er duidelijk gekozen voor een nieuwe aanpak. We lichten er enkele opmerkelijke punten uit.

Armoede bestrijden

wordt de komende bestuursperiode een prioriteit. Bart Tommelein neemt als burgemeester de coördinatie op zich. Er komt ook een zorgbedrijf tegen 2020 om een beter sociaal beleid te voeren.





Enkele





belastingverlagingen

. "We zoeken naar een eerlijk systeem voor de belasting op tweede verblijven. We schrappen de belastingen op drijfkracht voor bedrijven die fors investeren in energiezuinige maatregelen. We hervormen de belastingen op de uithangborden", lichtte Björn Anseeuw toe.





Qua mobiliteit wordt er gekozen voor een





autoluwe binnenstad

. "Langs een vast traject in het centrum rijden elektrische busjes die ook de stad met de randparkings verbinden." Er zijn pistes voor een randparking onder de Verenigde Natienlaan, in Zandvoorde en een uitbreiding aan de velodroom. De stad ontwikkelt ook een eigen parkeerbedrijf.





Wat veiligheid betreft zien de partijen een





grote rol voor de wijkagent

weggelegd. "De wijkagent moet maximaal op straat aanwezig zijn en de wijkkantoren worden laagdrempelige open huizen", lichtte Wouter De Vriendt toe. Er komen ook stadsmariniers die de cohesie in hun wijk moeten verbeteren.





De nieuwe bestuursploeg wil gaan naar





één Oostends ziekenhuis

. "De Oostendenaar heeft geen baat bij een versnipperd zorglandschap. Door een versmelting van de bestaande ziekenhuizen kan het zorgaanbod naar een hoger niveau worden getild."





Op vlak van wonen komt er toch





geen bouwstop op appartementen

zoals Groen bepleitte in aanloop naar de verkiezingen. "We mikken vooral op een gediversifieerd woningaanbod met de nadruk op inbreiding en vernieuwende woonvormen voor gezinnen en singles, en dit in plaats van nieuwe grootschalige appartementsprojecten."





Wat erfgoed betreft wordt de lokale erfgoedlijst in de vuilnisbak gegooid en vervangen door een nieuw. "Het gevolg zal zijn dat veel





meer panden beschermd

zijn tegen afbraak." Er komt ook een erfgoedfonds.





Er is ten slotte ook gedacht aan de dieren. "Zo mogen





honden het hele jaar door op het strand

en worden attracties met levende dieren op de kermis voortaan verboden", zegt Krista Claeys. (LBB)