Herstel voetpaden Nieuwe stad blijft uit STAD EN DE GELUKKIGE HAARD SCHUIVEN SCHULD IN ELKAARS SCHOENEN LEEN BELPAEME

25 januari 2018

02u28 0 Oostende De voetpaden in de Nieuwe stad zijn in slechte staat. "Wanneer zal de stad dit aanpakken?", vroeg Wouter De Vriendt (Groen) zich af tijdens de gemeenteraad. Wat blijkt? Door een fout in de jaren '70 zijn die voetpaden nooit overgedragen aan de stad en nog altijd eigendom van de Gelukkige Haard. "Wij mogen hier niets doen", zegt Jean Vandecasteele. Volgens de Gelukkige Haard moet de stad de paden weliswaar wel onderhouden zoals in een beheersovereenkomst in 2009 vastgelegd werd.

Martine Maertens woont ondertussen al sinds 1979 in de Nieuwe stad en gaat er elke dag wandelen met haar hond. "Het klopt dat de paden in slechte staat zijn. Ik heb zelf al eens mijn voet omgeslagen door een oneffenheid. Je ziet ook vaak ouderen met een rollator die moeten zigzaggen langs de kapotte stukken. Op enkele plaatsen komt het pad omhoog door de wortels van bomen", merkt Martine op. Volgens de bewoonster is de staat sinds een zestal jaar verslechterd. Een bewoner contacteerde Groen, die het probleem op de agenda van de gemeenteraad plaatste. Schepen Jean Vandecasteele gaf er als uitleg dat de wijk aangelegd werd in de jaren '70 en normaal wordt het openbaar domein dan overgedragen aan de stad, maar dat is nooit gebeurd. "Dat is nu het probleem, wij kunnen daar niet opereren. Om dat allemaal te herstellen gaat het om 3 à 4 miljoen euro. We zijn nu al bezig met een plan te ontwikkelen. Als Sociale Huisvestingsmaatschappijen renoveren, maken ze kans op subsidies en we zullen samen een dossier indienen. De staat van de paden en voetpaden is inderdaad slecht, maar het gaat om veel geld en we willen daar eerst subsidies voor binnenhalen."





Uitnodiging

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Gelukkige Haard verwijst echter naar een beheersovereenkomst uit 2009 waarin staat dat de stad verantwoordelijk is voor het overhoud en herstellen van de openbare groenzone met inbegrip van de paden en verhardingen. "Het is niet de volledige wijk die in slechte staat verkeert. Er moeten wel enkele herstellingen gebeuren. Ik heb de burgemeester al eens uitgenodigd om samen rond te wandelen op de wijk. Er kan pas een volledige renovatie gebeuren als we de hoogbouw renoveren, maar dat kan nog even duren. De procedures voor sociale woningen nemen immers wat tijd in beslag. In tussentijd dringen herstellingen zich wel op. Het argument van de stad houdt trouwens geen steek want momenteel worden er werken uitgevoerd in de Guldensporenlaan en op het Emiel Moysonplein en dat is ook mede-eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Waarom kan de stad daar dan wel werken uitvoeren?"





Interpretatie

Groen vraagt zo snel mogelijk actie. "Het gaat hier om een verschillende juridische interpretatie, maar ondertussen blijven de paden wel in slechte staat. Wij vragen dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost", dringt Wouter De Vriendt van Groen nog aan.