Herr Seeles tegengif voor de selfie KUNSTENAAR SCHILDERDE JAAR LANG ÉLKE DAG EEN ZELFPORTRET TIMMY VAN ASSCHE

02u33 0 Foto Benny Proot Herr Seele tussen een deel van zijn 365 zelfportretten. Oostende Ziek thuis of op hotel in het buitenland: Herr Seele schilderde élke dag van 2017 een zelfportret en postte die op Facebook. Aan zijn huzarenstuk komt dit weekend een eind. "Ik wil ze graag allemaal tentoonstellen."

In weekblad Humo noemt schrijver David Van Reybrouck de stille zelfportretten van Herr Seele het beste op Facebook van afgelopen jaar. "Want er is nog schoonheid", laat de auteur over 'Herr Seele one self portrait a day' optekenen. Samen met hem heeft Herr Seele nog eens enkele honderden fans die dagelijks zijn zelfportret aanschouwen. Soms grappig - met een borstel als pruik of harnas -, een andere keer ernstig peinzend in een nachtelijk decor of met een kunstzinnige verwijzing. "Met mijn zelfportretten wou ik concurreren met de selfie. Alleen zijn deze schilderijen veel echter, authentieker, ambachtelijker. Bovenal deed ik het voor mezelf. Ik was 11 jaar toen ik al olie op doek schilderde. Bij ons thuis stond steevast een schildersezel opgesteld. Doorheen mijn carrière heb ik vooral grafisch werk geleverd en veel strips getekend. Ik was het schilderen kwijt en wou teruggrijpen naar de schilderskunst. Nu heb ik de liefde voor het vak teruggevonden. Ik heb mezelf opnieuw ontdekt." De werken, telkens 60 op 40 centimeter groot, zijn ook een reis langs verschillende kunstvormen: van het expressionisme naar het fauvisme en realisme, en met verwijzingen naar de Vlaamse primitieven.





Houvast

"Een zelfportret schilderen duurde ongeveer een uur. Sommige heb ik zelfs in amper een kwartier afgewerkt. Maar geen enkele keer heb ik ze op voorhand getekend. Elke dag zette ik er een op doek. Zelfs toen ik afgelopen zomer ziek in bed lag of in het buitenland verbleef. Zo schilderde ik op hotel in Wenen. De portretten stapelde ik voorzichtig op mekaar, hield ze met klemmen uiteen en stopte ze in mijn bagage." Een van de laatste zelfportretten toont de kunstenaar in ontbloot bovenlijf met een lege verftube. "Een mooi symbolisch portret. Ik ben er zeker van dat liefhebbers het jammer vinden dat ik ermee stop. Voor velen vormden de portretten een houvast, want er staat zoveel rommel op sociale media - vandaar de uitspraak van Van Reybrouck. Het allerlaatste portret komt op een houten paneel met bladgoud. Dit project heeft een symbolische en psychologische waarde. Het is een vorm van humor en heeft niks te maken met narcisme. Ik beeld mezelf op geen enkel moment mooi af. Mensen zeggen me dat ik er in het echt beter uitzie. Ik moet wel toegeven dat ik een zeer dankbaar hoofd heb om te portretteren."





Expo

"Ik bezit nog een pand in de Euphrosine Beernaertstraat, naast Villa La Tourelle. Daar tekende ik in september 1981 de allereerste Cowboy Henk-strip. Ik pin me niet vast op een datum, maar het zou mooi zijn om er in 2019, wanneer ik 60 jaar word, te kunnen uitpakken met een grote expo - zowel met de zelfportretten als met Cowboy Henk-werk. Zie het als een variant op het Ensorhuis." Intussen zijn de portretten enkel op Facebook te zien. Geen enkel werk is te koop.