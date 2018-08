Heroïnedealer moet 261.900 euro terugbetalen 10 augustus 2018

Een drugdealer uit Oostende is veroordeeld tot het terugbetalen van liefst 261.900 euro. Samen met twee andere mannen uit Oostende stond hij in de strafrechtbank terecht omdat hij in een periode van vijf jaar tien kilogram heroïne zouden hebben verdeeld in Oostende. S.B. ging de heroïne zelf ophalen bij twee beruchte dealers uit Rotterdam. Die hadden tientallen klanten in West-Vlaanderen en verdeelden minstens 211 kilogram. S.B. fungeerde eerst 3,5 jaar als chauffeur van een andere grote dealer om zijn eigen gebruik te bekostigen, maar begon dan op eigen houtje. Hij dealde de drugs vanuit zijn appartement, waar hij woonde met zijn kind. Hij moet nu 261.900 euro terugbetalen en kreeg 37 maanden cel, waarvan twintig effectief. De twee andere mannen kregen straffen tussen twaalf maanden met uitstel en een jaar effectief. Een van hen moet nog eens 10.400 euro drugsgeld terugbetalen. "Wat kan ik zeggen", zei S.B. "Het is wat uit de hand gelopen en ik liet mee meeslepen. Ik kan de naam van die grote dealer niet zeggen, want anders vrees ik voor mijn leven als ik uit de cel kom." (JHM)