Herman van Veen viert 75ste verjaardag in Kursaal: tickets vanaf vandaag te koop Leen Belpaeme

26 maart 2019

11u04 0 Oostende Herman van Veen wordt 75 haar oud in 2020 en viert dat met een gloednieuwe tournee in Vlaanderen. Op vrijdag 21 februari 2020 staat de geestelijke vader van Alfred Jodocus Kwak op het podium van het Kursaal in Oostende. Tickets zijn te koop vanaf vandaag.

Herman van Veen komt met zijn gezelschap op vrijdag 21 februari 2020 in het Kursaal zijn verjaardag vieren. De laatste keer dat de Nederlander in het Kursaal optrad, was in 2017. De show was toen helemaal uitverkocht. Herman van Veen speelt viool, zingt, componeert, schrijft, acteert en regisseert, schildert en is de geestelijke vader van de wereldberoemde stripfiguur-eend Alfred Jodocus Kwak. “Hij is volstrekt uniek in zijn genre en brengt zijn repertoire ook moeiteloos in vier verschillende talen. Hij reist de hele wereld rond met zijn voorstellingen en zet zich ook geregeld in voor de rechten van het kind en Unicef. We zijn trots Herman Van Veen te mogen ontvangen in Oostende,” aldus burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). De ticketprijzen voor het concert in Kursaal Oostende variëren van 35 tot 46 euro en zijn te verkrijgen via kursaaloostende.be en bij Toerisme Oostende. De verkoop is al gestart.