Heren Ostend Judo Club kampioen van de interclub Leen Belpaeme

06 december 2018

Afgelopen maand namen zowel de herenploeg als de vrouwen van Ostend Judo Club deel aan de interclub van de Vlaamse Judo Federatie. De heren werden eerste in hun reeks, de vrouwen haalden een mooie gedeelde derde plaats. Het tornooi verliep over twee opeenvolgende weekends. Zo’n 108 teams namen deel, goed voor 1.180 judoka’s. Na het eerste weekend stonden de heren al op de eerste plaats, die gaven ze het tweede weekend niet meer af. Ze werden met voorsprong kampioen in derde klasse. Een mooie prestatie voor de ploeg die een mengeling is van jong opkomend talent en ervaren judoka’s. De vrouwenploeg trad voor het eerst in 10 jaar weer aan in tweede klasse. Na het eerste weekend werd het duidelijk dat er geknokt zou moeten worden voor een medaille. Die haalden ze net niet, ze strandden op een gedeelde derde plaats met slechts vier overwinningen te kort voor die felbegeerde bronzen medaille. De jonge ploeg gaf het beste van zichzelf ondanks de drie geblesseerden.