Hengelen op de westelijke strekdam tijdelijk toegelaten in beperkte zone Leen Belpaeme

13 februari 2019

13u58 0

Er zijn ondertussen al een tijdje werken aan de gang aan het Westerstaketsel. Door de werkzaamheden kunnen hengelaars er niet altijd terecht om hun hobby uit te oefenen. Het stadsbestuur heeft daarom een tijdelijke toelating gegeven om te vissen op de westelijke strekdam. Normaal is dat dan ook verboden. “De werken aan het westerstaketsel zullen normaal gezien duren tot eind juni, intussen was het voor een aantal mensen bijzonder moeilijk hun hobby uit te oefenen. Vanuit de Haven is nu voorzien dat in een afgebakende zone vissen tijdelijk toegelaten is tot eind juni op de westelijke strekdam. De toelating geldt enkel op weekdagen en buiten vakantieperiodes. Er worden borden geplaatst zodat de regels voor iedereen zeer duidelijk zijn”, vult de schepen nog aan.