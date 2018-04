Helft minder bezoekers dan Jan Hoet-expo 'HET VLOT' VAN CURATOR JAN FABRE LOKT 50.000 KIJKLUSTIGEN LEEN BELPAEME

16 april 2018

02u27 1 Oostende Met het einde van de paasvakantie is ook een einde gekomen aan de tentoonstelling Het Vlot, die eind oktober van start ging. Er wordt afgeklokt op 50.000 bezoekers. Dat is bijna de helft minder dan voor voorganger 'De Zee' van curator Jan Hoet in 2014, maar toch zijn de organisatoren tevreden.

'Het Vlot. Kunst is (niet) eenzaam' bracht 73 internationale kunstenaars naar Oostende onder het curatorschap van Jan Fabre en Joanna De Vos. Bezoekers konden 52 nieuwe creaties bewonderen. De werken waren op 22 locaties te zien, verspreid over de stad. In een periode van bijna zes maanden kwamen 50.000 bezoekers langs. Dat is voor Oostende een goed resultaat, zeker in de winterperiode. 'De Zee - salut d'honneur Jan Hoet' lokte in 2014 met bijna 100.000 bezoekers weliswaar bijna dubbel zoveel bezoekers. Toerisme Oostende en het stadsbestuur, die de driejaarlijkse tentoonstelling op poten hebben gezet, blijven niettemin positief. "Zo kreeg de tentoonstelling internationaal heel wat weerklank in de media en op die manier werd het internationale imago van de kuststad versterkt. En de locaties bleken een grote meerwaarde voor de bezoekers, die zo bijvoorbeeld het Europacentrum, de paardenstallen onder de Wellington Hippodroom of de kerk van Poverello leerden kennen." Maar 22 locaties, dat brengt ook wat moeilijkheden mee. Voor de organisatie werd het een grote uitdaging om overal genoeg mensen te voorzien.





Kunstige borden

Samen met Het Vlot werd ook een nieuwe editie van 'Met Kunst aan Tafel' georganiseerd. Enkele restaurants boden een speciaal samengesteld menu aan. Na afloop kreeg de bezoeker een onderbord ontworpen door Jan Fabre als collector's item. De verschillende kunstwerken waren allemaal geïnspireerd op passages uit 'De Nachtboeken'. Bedoeling was om gedurende de zes maanden de volledige collectie van zes onderborden te verzamelen in de deelnemende restaurants.





Plaatsje aan de muur

Restaurant Marina blikt tevreden terug. "Je merkte dat er veel liefhebbers van het werk van Jan Fabre langskwamen. We hebben uiteindelijk bijna 1.000 borden verkocht. De meeste klanten kwamen speciaal voor de actie, enkele kozen voor het speciale menu en waren achteraf blij dat ze nog een bord mee naar huis kregen", vertelt zaakvoerster Vida Acquaro. Marina heeft al de volledige collectie van alle voorgaande edities opgehangen in de zaak. "We zullen ook nu proberen om iets te doen met de borden, maar ik weet nog niet wat."