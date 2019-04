Helena viert haar 100ste verjaardag “Ik heb geen geheim, ik heb gewoon gezapig geleefd” Leen Belpaeme

15 april 2019

De Oostendse Helena Bouckhout vierde maandag haar 100ste verjaardag samen met familie en de medebewoners in residentie Mercator. Zelf weet de voormalige naaister niet waarom ze al zo oud is kunnen worden. “Ik heb altijd ‘gezapig’ voortgeleefd en niets geforceerd”, vertelt de jarige. Ze heeft één dochter, één kleinzoon en drie achterkleinkinderen. Tot net voor haar 99ste verjaardag woonde ze alleen op haar appartementje. “Ik mis mijn appartement wel. Ik word hier goed verzorgd. Het is leuk om mijn verjaardag te kunnen vieren met mijn familie erbij. Dat komt niet veel voor éh, zo’n 100ste verjaardag.”