Hek op strand staat symbool voor vluchtelingenproblematiek LEEN BELPAEME

04 april 2018

15u01 0

Op het strand van Oostende is een hek met prikkeldraad opgetrokken om 'de grens' aan te duiden. Je kan er wel gewoon omheen wandelen, of via een deur ook doorgaan. De opmerkelijke installatie staat symbool voor de vluchtelingenproblematiek en is een creatie van Icy & Sot in het kader van het kunstenfestival The Crystal Ship. De broers uit Iran zijn bekend voor hun installaties die de vinger aan de pols houden en actuele thema's aansnijden. "Icy & Sot slagen erin om heel eenvoudig, maar tegelijk heel poëtisch een boodschap over te brengen", zegt curator van The Crystal Ship Bjørn Van Poucke.