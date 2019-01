Heethoofd met plaatsverbod opgepakt in uitgaansbuurt BBO

13 januari 2019

17u58 0 Oostende Mensen die zaterdagavond aanwezig waren in de Langestraat in Oostende hebben er misschien iets van gezien. Rond 1 uur werd een Oostendenaar met een plaatsverbod opgepakt en in de politiecel gestopt.

De man werd eerder al enkele keren in de boeien geslagen voor amok in de Langestraat en kreeg een bestuurlijke sanctie uitgevaardigd door burgemeester en politie, namelijk een plaatsverbod. “Dat betekent dat men zich niet mag begeven in de uitgaansbuurten en op grote evenementen. Doordat hij het verbod niet naleefde, werd de man opnieuw bestuurlijk opgesloten. Dat is de procedure”, duidt politiewoordvoerder Carlo Smits. Bij een bestuurlijke aanhouding kan een arrestant maximaal twaalf uur opgesloten worden.

Volgens commissaris Smits lopen in Oostende momenteel 4 plaatsverboden in de Langestraat, voor gekende heethoofden. “Bij een inbreuk kan het plaatsverbod, dat telkens een maand betreft, verlengd worden met nog een maand. Op deze manier proberen wij nieuwe incidenten te vermijden. Mensen die gewoon iets willen gaan drinken, hebben recht en een rustige avond”, besluit Smits.