Heemkring en team trots op vierde uitbreiding stedelijke bibliografie 09 februari 2018

De 'Bibliografie van de geschiedenis van Oostende, 2012-2016' is intussen het vierde addendum dat verschijnt na de eerste publicatie in 2000. Het werk gebeurt in opdracht van de heemkring De Plate met medewerking van de Universiteit Gent en het Archief van Oostende. De bibliografie biedt een vrijwel compleet overzicht van wat er de afgelopen 200 jaar over de geschiedenis van Oostende is verschenen. "In de bibliografie staan alle mogelijke artikels, documenten en verslagen, zowel uit binnen- en buitenland, die over Oostende gaan. Het is een handig instrument voor wie een geschiedkundig werk wil schrijven. Je hoeft niet meteen vanaf nul te beginnen", zegt coördinator Luc François, emeritus hoogleraar aan de UGent. De bibliografie kost 1 euro, is verkrijgbaar in het stadhuis en kan je gratis raadplegen in de bib.





(TVA)