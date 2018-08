Heel wat topconcerten in Kursaal 28 augustus 2018

02u29 0 Oostende Concertevents heeft komend jaar in totaal 22 concerten gepland in het Kursaal van Oostende. "We gaan van start op donderdag 27 september met de Amerikaanse Dionne Warwick in het Kursaal", vertelt Willy Moeyaert van Concertevents.

Op vrijdag 2 november komt Christoff met zijn XL concert. "Het is het allereerste XL concert in Oostende in de nasleep van mijn 25 jaar op de planken. We konden dat niet blijven vieren, maar er bleef wel vraag naar, en daarom hebben we een XL concert gemaakt met nog meer toeters en bellen", licht Christoff toe. Op vrijdag 30 november is het dan aan de Romeo's om hun 15 jaar op de planken te vieren. "We hadden nooit gedacht dat we zoveel jaar later nog samen op het podium zouden staan. We brengen drie unieke concerten waaronder één in Oostende. We brengen een overzicht van de medleys waarmee we gestart zijn tot de eigen nummers die we nu brengen. De anekdotes van wat we allemaal meemaken onderweg", vertellen Davy Gilles en Chris Van Tongelen. Een dag later is er als jaarlijkse traditie een artikel van Salvatore Adamo. Op zaterdag 15 december komt de Harlem Gospel Choir opnieuw naar Oostende. Op vrijdag 21 december vier het Nationaal Nationaal Circus de 30ste verjaardag in Oostende met dertig topartiesten uit China. Als afsluiter van 2018 brengen Christoff en Lindsay en kinderkoor Scaletta op zaterdag 22 december hun show in de Ter Duinenkerk in Koksijde. In het nieuwe jaar staan al onder meer Bart Peeters, Jef Neve, Natalia en Kate Ryan op de agenda. (LBB)