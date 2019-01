Haven Oostende ziet aantal invaarten stijgen in 2018 Leen Belpaeme

14 januari 2019

16u50 0 Oostende 5331 schepen kwamen de Haven van Oostende binnen in 2018. Het aantal invaarten steeg daardoor met 31,6 procent tegenover 2017.

Het ging daarbij om 19 cruiseschepen. Die brachten 7.211 passagiers naar Oostende. Haven Oostende mikt op de kleinere cruiseschepen uit het hogere marksegment. Onder andere twee gloednieuwe cruises deden Oostende aan deze zomer, Le Laperouse en het zusterschip Le Champlain. Er werd daarnaast 1.562.000 ton verscheept via de haven. Dit is een stijging van 13,7 procent ten opzichte van 2017. Vooral chemicaliën, zand en grind zaten in stijgende lijn. Deze cijfers zijn hoofdzakelijk te danken aan de hoogconjunctuur in de bouwsector. Ook de offshore industrie deed het goed en er staan opnieuw enkele projecten op stapel. Met de bouw van het Rentel windpark was de REBO-terminal in 2018 druk bezet. In 2019 is de installatie van het windpark Northwester II gepland. Deze zal vanuit Oostende gebeuren, maar dan vooral via barges en minder vanop de terminal. 2020 wordt terug een topjaar voor de REBO-terminal met de bouw van het Seamade windpark. De verschillende onderdelen van de 58 windturbines van Siemens Gamesa komen toe in de voorhaven, worden gepreassembleerd en daarna met installatieschepen naar zee gebracht. Aangezien nu al 5 windparken met 274 turbines in de Belgische wateren operationeel zijn, wint het onderhoud van de parken meer en meer aan belang. Deze structurele groei vertaalt zich in de 4.568 invaarten van crew transfer vessels en de 96 invaarten van service operation vessels.

In 2019 zal proactief ingezet worden op de verdere uitbouw van de operations & maintenance site in de voorhaven, van waaruit de onderhoudsploegen van de windmolens opereren. In de achterhaven komt het Ostend Science Park.