Haven nog niet klaar voor ferrylijn Vluchtelingenproblematiek zou mogelijke oorzaak zijn LEEN BELPAEME

02 februari 2018

02u45 0 Oostende De ferrylijn zal niet op 1 maart starten, zoals in oktober werd aangekondigd door burgemeester Johan Vande Lanotte, die ook voorzitter is van Haven Oostende. Het lukt ondermeer niet om de nodige maatregelen rond de vluchtelingenproblematiek te nemen voor de vooropgestelde datum. Dat antwoordde minister Jan Jambon op een parlementaire vraag.

Enkele maanden geleden kondigde de Haven van Oostende aan dat er nieuwe Roll-on/Roll-offlijn voor vrachtvervoer komt tussen Oostende en het Britse Ramsgate. Toen werd er gecommuniceerd dat de nieuwe lijn op 1 maart 2018 zou opengaan. Die timing blijkt niet haalbaar te zijn, volgens Jambon omdat er nog heel wat infrastructurele werken moeten worden uitgevoerd. De overeenkomst werd weliswaar ook nog niet ondertekend door Ramsgate. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vertelde als antwoord op een parlementaire vraag van Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) dat er een pakket maatregelen wordt genomen om de overlast door transitmigranten te vermijden. "Volgens de minister is het niet ondenkbaar dat migranten of mensensmokkelaars deze nieuwe RoRo-verbinding met begeleide vracht zullen benutten om in Groot-Brittannië te raken. Daarom zal er rondom de terminal een vier meter hoog fijnmazige en onbeklimbare omheining worden geplaatst, die bovendien voorzien wordt van een scheermesbedrading. Daarnaast zal het havenbedrijf instaan voor een performant en hoogtechnologisch camerasysteem op deze terminal. De terminaluitbater engageert zich daarnaast om de klok rond onthaal te voorzien, met permanente bijstand van een private bewakingsagent met patrouillehond. Ook op de parking en de inschepingszone zal permanent gepatrouilleerd worden. De Britse autoriteiten van hun kant zullen bijstand geven op de terminal voor grenscontrole met cameraobservatie en CO2-meting. Dit komt bovenop de 10 extra lokale en 16 scheepsvaartpolitieagenten die zullen worden ingezet", laat Vermeulen weten.





Extra inspanningen

Wanneer de ferrylijn wel van start gaat wil niemand bevestigen. Burgemeester Johan Vande Lanotte liet wel weten dat de stad aandringt op extra inspanningen. "De inspanningen die opgesomd worden zijn maatregelen die de ferrymaatschappij, de stad of de Haven nemen. Wat de extra inspanningen van de federale politie betreft is er enkel sprake van het opvullen van het kader zodat ze vermoedelijk nu minder agenten van de scheepvaartpolitie zullen inzetten dan enkele jaren geleden. Het stadsbestuur heeft aangedrongen om extra inspanningen te doen."