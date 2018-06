Haven gebruikt haar eigen windmolen GROENE STROOM GAAT NAAR BEDRIJVEN, NIET NAAR NET TIMMY VAN ASSCHE

08 juni 2018

02u34 0 Oostende Dankzij een nieuwe windmolen in de Oostendse haven kunnen de bedrijven daar voortaan zelf gebruikmaken van groene stroom. "En nu meer van dat. Aan de kust hebben we aan wind geen gebrek", zegt Vlaams energieminister Bart Tommelein.

De windturbine staat in de Esplanadestraat, tussen de Vismijn en een haventerrein, tegenover het trainingcentrum van Falck Safety Services. Ze heeft een mast van 38 meter en wieken van 10,5 meter lang, wat neerkomt op een tiphoogte van bijna 50 meter. Ter vergelijking: de windmolens langs de E40 in Gistel zijn dubbel zo hoog. Aan de bouw - kostprijs: 300.000 euro - ging heel wat overleg vooraf met onder meer het Agentschap Natuur en Bos over de slaaptrek van meeuwen. De Xant M-21 - zo heet de turbine officieel - produceert 100 kilowattuur. Een modaal gezin verbruikt zo'n 3 kilowattuur. De geproduceerde stroom dekt een deel van de noodzakelijke elektriciteitsbehoefte van de haven. "In Oostende is het niet mogelijk, onder andere door de nabijheid van de luchthaven, om een grote windturbine te plaatsen", vertelt Alex De Broe van producent Xant.





Getreuzel

"De turbine heeft een lage onderhoudskost en hoge energieopbrengst. We hebben al soortgelijke exemplaren naar Alaska en Vanuatu (eilandengroep in Oceanië, red.) verscheept. Wat de haven hier aantoont, is een perfect voorbeeld van 'decentrale energieproductie'. In dit geval wordt de opgewekte energie zelf benut en niet naar het net gestroomd."





Dit past ook binnen het energieplan van Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld). "Deze middelgrote windturbine is een nieuw baken voor Oostende. Het is een omzetting van het Vlaamse Windplan naar de praktijk: hij staat op een plaats waar het voordien niet mogelijk leek, de haven, en levert lokaal stroom aan de omliggende bedrijven. Aan de kust hebben we aan wind als hernieuwbare bron geen gebrek, hoog tijd dus dat we er meer gebruik van maken. Ik merk dat onze provincie nog te veel treuzelt. Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg staan veel verder. Dit project in Oostende kan drempels wegwerken."





Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) meldt dat er vooralsnog geen extra windmolens in de haven komen.





Luchthaven

"We moeten vooral onderzoeken om turbines op de luchthaven te krijgen." Volgens Tommelein, die een subsidie van 2,95 miljoen euro toekende aan Belgocontrol voor de aanpassing van het radarsysteem op de luchthaven van Oostende, zit het onderzoek alvast in een stroomversnelling. "Het moet zeker kunnen", meent Tommelein. "Op de Nederlandse luchthaven van Schiphol staan bijvoorbeeld turbines."