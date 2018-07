Harteloos gedumpt aan tuinpoortje OMWONENDE ZIET BAASJES VAN GRAATMAGERE STAFFORD NOG WEGLOPEN BART BOTERMAN

13 juli 2018

02u32 3 Oostende Langs een pad tussen de Gelukkige Haard en de Bronstraat in Oostende werd gistermorgen een Amerikaanse stafford vastgebonden en achtergelaten. Het dier was bovendien graatmager. De vierjarige teef verblijft nu in Het Blauw Kruis van de Kust.

Een buurtbewoonster zag gistermorgen rond 5.30 uur drie jonge mannen en een jonge vrouw wegrennen nadat ze de hond er harteloos hadden gedumpt. De teef hing aan een korte leiband vast aan een poortje van een tuin. De buurtbewoonster verwittigde de politie en bracht een kom met hondenbrokken en water tot bij de hond. Omdat de teef nogal onder de indruk was en zich niet zomaar wilde laten pakken, werd het Blauw Kruis van de Kust ingeschakeld om het dier op te halen. Het dier is in beslag genomen en verblijft voorlopig in het asiel, samen met nog 41 andere honden.





"We zijn alweer verontwaardigd. Liefst dertien honden uit ons asiel zijn een stafford. Dat is bijna een derde", stelt Fabrice Goffin, voorzitter van het asiel. "Staffords zijn populair bij mensen die graag de spierballen doen rollen en hun hond willen showen op straat. In sommige gevallen weten de baasjes niet hoe ze met zo'n hond, die vol van energie zit, moeten omgaan. Doorgaans zijn het lieve beesten, maar de overvloed aan energie moeten ze kwijt kunnen door bijvoorbeeld te sporten. Vaak worden ze gewoonweg gedumpt, gratis op tweedehandssites gezet of binnengebracht in het asiel omdat de eigenaars er geen blijf mee weten of het onderhoud niet kunnen betalen", aldus Goffin.





Aanwijzingen naar eigenaars

Zo verging het ook de teef die gisteren werd gedumpt langs het wandelpad. "De dierenarts heeft de teef inmiddels onderzocht. Ze bleek vier jaar oud en was kennelijk ondervoed. Ze verkeert wel in goede gezondheid", aldus Goffin. Het dier was niet gechipt, al heeft de politie wel enkele aanwijzingen die naar de - voormalige - eigenaars kunnen leiden.





"Dat er zoveel staffords in het asiel zitten, heeft twee redenen. Enerzijds omdat ze meer worden binnengebracht en gedumpt, anderzijds omdat ze de perceptie tegen hebben en minder worden geadopteerd. Maar eigenlijk zijn de dieren niet agressiever dan andere. Ze hebben wel veel beweging nodig en dat moet hun baasje hen kunnen bieden. Vooral de opvoeding vormt hun karakter", besluit Goffin.