Hangtime blijkt schot in de roos TRAMPOLINEPARK KREEG AL RUIM 15.000 BEZOEKERS IN DRIE MAANDEN LEEN BELPAEME

03 april 2018

02u27 0 Oostende Het nieuwe trampolinepark Hangtime dat opende in december kon al meer dan 15.000 bezoekers ontvangen. Nu is ook het speelgedeelte voor jonge kinderen volledig klaar en werd het buitenterras geopend. Het park is daarmee klaar voor een mooie paasvakantie.

Hangtime blijkt ruim drie maanden na de opening een schot in de roos. "Het draait enorm goed. We hebben het gevoel dat we een gat in de markt hebben gevonden. Mensen amuseren zich en in de weekends zitten we vaak vol. We krijgen ook enorm veel aanvragen voor verjaardagsfeestjes binnen", vertelt Anne Mie Strubbe, die samen met zus Griet het trampolinepark uitbaat. "Er is een heel divers publiek. Het park is normaal gezien voor kinderen vanaf 6 jaar, maar we krijgen tijdens het kleuterspringen ook heel jonge kinderen op bezoek. We hebben het initiatief ondertussen al uitgebreid omdat het enthousiasme zo groot was. De jongste kinderen zijn nu elke morgen dat we open zijn welkom van 10 tot 11 uur."





Playscape

In de voorbije drie maanden werd nog hard gewerkt aan een speelruimte voor die jonge kinderen. "De playscape is een speelzone van 100 vierkante meter, bestemd voor de allerkleinsten. De voorbije maanden konden de bezoekers al kennis maken met een tweetal kleinere attracties van de-van-hut. Het resultaat is verbluffend. We wilden een landschap waar kinderen hun eigen spel kunnen maken. Het kind vult zelf in wat het betekent. Na drie maanden bouwen is een unieke speeltuin ontstaan. Deze zone is volledig gratis en zien we als een uitbreiding van onze horeca. Ouders met kinderen kunnen ondertussen rustig genieten."





Dat kan voortaan ook op het zomerterras. "Oostende en bij uitstek Oosteroever hebben nood aan een leuke pop-up zomerbar," zegt Griet Strubbe, uitbater van Hangtime.





Gezonde dranken

"We zijn ervan overtuigd dat we met dit concept een meerwaarde brengen voor het ruime horeca-aanbod. Ook hier groeit het succes. Nu het warmer wordt komen er steeds meer wandelaars langs. We werken ook bewust op gezondheid met een gamma gezondere dranken, koude thee's en eerlijke limonades. We bieden ook gratis water aan en dat is zeker een succes bij de kinderen die springen." Binnenkort volgt nog een aanbod voor yoga-lessen, fly-yoga en bungee-dance.





Hangtime is één van de trekpleisters aan de kust tijdens de paasvakantie. Die is al goed gestart voor de kust. "Bij Pasen krijgen we een trouw cliënteel wat verblijfstoerisme betreft. Het eerste weekend was goed doordat veel mensen al op voorhand geboekt hadden voor het verlengde weekend, maar met de zon erbij zou het nog beter geweest zijn. Het was toch een goede opstart en voor deze week verspellen ze weer, dat is zeker een opsteker", vertelt Franky De Block, voorzitter van Westtoer.