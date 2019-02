Handtassendief Langestraat heeft meer op kerfstok en is aangehouden BBO

21 februari 2019

18u45 0 Oostende De verdachte van handtasdiefstallen op dinsdagavond in cafés in de Langestraat in Oostende is aangehouden door de onderzoeksrechter. Volgens het parket van Brugge moet de man zich binnen enkele weken ook al presenteren voor de correctionele rechtbank voor een andere diefstal.

Het gaat om een 29-jarige man van Algerijnse afkomst die illegaal in het land verblijft. Rond 22.30 ging hij aan de haal met een handtas van een vrouw uit Veurne. De man was gefilmd met de bewakingscamera en werd anderhalf uur later opgemerkt op straat door een van de personeelsleden van het café. Vrienden van het slachtoffer zetten de achtervolging in en troffen de man aan in een frituur. Er ontstond een handgemeen en de dief sloeg op de vlucht, vrijwel rechtstreeks in de handen van de opgeroepen politie.

De man bleek uit camerabeelden ook aanwezig te zijn in een ander café waar die avond een handtas werd gestolen. De onderzoeksrechter plaatste hem in voorhechtenis. Binnen enkele weken moet hij zich sowieso al verantwoorden voor de strafrechter voor nog een diefstal.